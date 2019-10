L’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante aveva “elaborato un progetto di occupazione egemonica dei posti di potere”. Lo scrive il Gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, nelle motivazioni della sentenza che lo ha condannato a 14 anni di carcere. Si tratta di un progetto, spiega il Gup, che “era stato condiviso da tutti coloro che traevano beneficio dalla progressiva attuazione di esso”, i quali, “del resto, non avevano alcun motivo per rifiutare le varie proposte di carriera, politica, amministrativa o industriale-associativa che via via, grazie alla innegabile abilità relazionale di Montante, si presentavano. Un progetto – sottolinea Luparello – condiviso anche da chi sapeva che Montante era la chiave di accesso a ministeri, enti pubblici e imprese private per ottenere posti di lavoro, trasferimento o incarichi di prestigio: Montante non gestiva potere, ma lo creava”.

