Montante arriva in Tribunale per l’interrogatorio in riproduzione….

La procura di Caltanissetta muove una nuova accusa all’ex presidente del Senato Renato Schifani, che a maggio aveva ricevuto un’avviso di garanzia per rivelazione di notizie riservate e favoreggiamento nei confronti dell’ex numero uno di Sicindustria Antonello Montante. Adesso, con la chiusura dell’indagine, la contestazione diventa “concorso esterno in associazione a delinquere”. Un’accusa più grave, mossa anche al docente universitario Angelo Cuva, al questore di Vibo Valentia Andrea Grassi e al capo reparto dell’Aisi, il servizio segreto civile, Andrea Cavacece. Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Gabriele Paci, dei sostituti Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso, ci sarebbe stata una catena di talpe eccellenti al servizio di Montante, a cui viene contestato di essere stato a capo di un’ associazione a delinquere per spiare le indagini della procura e della squadra mobile nissena diretta da Marzia Giustolisi.

Per l’accusa, sarebbe stato Grassi a far filtrare per primo la notizia dell’indagine su Montante (dopo averla appresa, per motivi d’ufficio, dai colleghi di Caltanissetta). Grassi avrebbe poi parlato con Cavacece, e quest’ultimo con Arturo Esposito, all’epoca capo dell’Aisi. Da Esposito (accusato di associazione a delinquere) l’informazione sarebbe arrivata a Schifani, dunque a Cuva e al colonnello Giuseppe D’Agata, all’epoca pure lui nei servizi segreti. Grassi e Cavacece hanno respinto tutte le accuse, ribadendo la correttezza del loro operato. Gli altri indagati potrebbero chiedere di essere sentiti dopo l’avviso di conclusione dell’inchiesta, notificato questa mattina, hanno 20 giorni di tempo per prospettare la propria difesa, poi la procura chiederà il rinvio a giudizio.

Ha il ritmo della spy-story l’indagine che prova a svelare la centrale di spionaggio che sarebbe stata messa in campo da uno dei simboli dell’antimafia. Nelle scorse settimane, la procura di Caltanissetta ha convocato come testimone uno dei vice dell’Aisi: Valerio Blengini è stato chiamato in causa dall’ex questore di Caltanissetta, Bruno Megale; in una relazione di servizio ha raccontato che il suo vecchio amico passato ai servizi segreti gli avrebbe chiesto dell’inchiesta Montante, all’epoca riservatissima. Blengini ha offerto una sua spiegazione, ma sono rimaste ferme le accuse nei confronti di tutti gli indagati.

Sono complessivamente 24 le persone raggiunte dal provvedimento di chiusura dell’inchiesta. Agli arresti domiciliari, con l’accusa di associazione a delinquere, ci sono ancora il colonnello D’Agata, Diego Di Simone (capo della security di Confindustria), Marco De Angelis (sostituto commissario in servizio a Palermo) ed Ettore Orfanello (ex comandante del nucleo di polizia tributaria della Finanza nissena). Indagati anche il sovrintendente della polizia Salvatore Graceffa, l’imprenditore Massimo Romano, Gianfranco Ardizzone (ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta), Mario Sanfilippo (comandante del gruppo Tutela spesa pubblica del nucleo di Pt di Caltanissetta), Salvatore e Andrea Calì (titolari di una ditta di intelligence, rispondono di favoreggiamento), il colonnello Letterio Romeo (l’ex comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Caltanissetta deve difendersi dall’accusa di soppressione di atti). E poi, ancora, il dirigente generale dell’assessorato Attività produttive Alessandro Ferrara (indagato per favoreggiamento), il sindacalista Maurizio Bernava (favoreggiamento), Carlo La Rotonda (il direttore di Confindustria Centro Sicilia, indagato per simulazione di reato) e Salvatore Mauro (dipendente dei Calì, risponde della stessa imputazione di La Rotonda). Indagate per favoreggiamento anche le collaboratrici di Montante, Rosetta Cangialosi e Carmela Giardina: la notte del blitz a Milano, aiutarono il leader di Confindustria a distruggere pen drive e appunti, poi lanciati dalla finestra in un pozzo luce.

“Il nostro uomo all’Avana osserva tutto”. Una talpa di Montante al palazzo di giustizia di Caltanissetta in riproduzione….

Per settembre è attesa la seconda tranche dell’inchiesta, quella che vede indagati, “in concorso” con Montante, l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello (fedelissime del leader di Confindustria), l’ex presidente dell’Irsap (l’ente regionale per le attività produttive) Mariagrazia Brandara, l’ex presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro e altri tre imprenditori (Carmelo Turco, Rosario Amarù e Totò Navarra). Poi resta la decisione dei pm sull’accusa originaria, di concorso esterno in associazione mafiosa, nata dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. E le indagini non sono finite. Sono ancora senza nome altre talpe istituziononali che avrebbero soffiato notizie riservate a Montante.