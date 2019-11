Un ‘esorcista’ per rilanciare la Roma in campionato. Per battere il demone che affliggeva la squadra giallorossa, falcidiata dagli infortuni in questo avvio di stagione, sono bastati un paio di Padre nostro e tre Ave Maria. Uno per campo di allenamento. Sembrerebbe infatti che due giorni prima di Roma-Milan, giocata il 27 ottobre all’Olimpico, la dirigenza del club giallorosso abbia invitato monsignor Rino Fisichella, il quale avrebbe provveduto alla benedizione del centro sportivo di Trigoria. Da sottolineare la battuta di monsignor Fischella che, durante la benedizione, avrebbe voluto ribadire di essere anche “un esorcista”. Stando all’indiscrezione di Teleradiostereo, la visita del monsignore al centro sportivo sarebbe avvenuta il 25 ottobre.

