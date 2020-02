Una discarica non autorizzata, costituita prevalentemente da bidoni della spazzatura in disuso, è stata scoperta dalla guardia costiera nella Piana degli ulivi secolari di Monopoli. Il ritrovamento è avvenuto in contrada Santo Stefano, una zona di aperta campagna, caratterizzata dalla presenza di alberi di ulivi molto antichi.

Nell’area c’erano numerosi bidoni, sia di plastica che di metallo, alcuni dei quali contenenti ancora altri rifiuti e altri non più utilizzabili. Sono stati identificati, e denunciati per deposito incontrollato di rifiuti speciali e deturpamento di bellezze naturali, sia il proprietario del terreno che il responsabile del trasporto e abbandono dei bidoni. L’area è stata sequestrata.