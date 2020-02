Dura la vita di chi usa il monopattino: le “regole del gioco” continuano a cambiare. Ecco le ultime, in vigore dal primo marzo, grazie all’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”. Fra le novità, oltre alle norme di comportamento, anche sanzioni mai viste prima, che arrivano anche alla confisca dei mezzi nei casi più gravi.

Ma andiamo per gradi: è confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici, purché abbiano potenza massima di 0,50 Kw (quindi tutti gli altri sono vietati). Le sanzioni in tal caso sono da euro 200 a euro 800, a cui consegue la sanzione amministrativa della confisca del monopattino, oltre alla distruzione del veicolo.

I monopattini potranno essere usati solo da chi ha più di 14 anni e solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (dove non è vietata la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili. Nuovi limiti di velocità, massimo di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali. Non potranno circolare monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche. In tali casi gli stessi potranno essere portati o condotti a mano. Le sanzioni per questa violazione saranno da euro 100 a euro 400.

Ma non è tutto: i conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due. Dovranno avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Conservato il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali e quello di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. E poi, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tutte le violazioni indicate in questo comma prevedono la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200.

Altra importante novità, riguarda l’attivazione di servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating – in pratica gli utenti prendono il monopattino e lo lasciano dove vogliono, non in apposite aree di sosta come il bike-sharing – che dovrà essere decisa con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale dovranno essere previsti, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione, anche l’obbligo di copertura assicurative per l’effettuazione del servizio stesso, le modalità di sosta per i dispositivi, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. Insomma regole chiare per tutti e in modo che siano conosciute anche dagli utilizzatori.

Viene infine stabilita una modifica all’art. 59 del Codice della Strada, per tutti i veicoli atipici a motore per i quali non sono state determinate, con decreto ministeriale, le caratteristiche costruttive e funzionali, scatterà la medesima sanzione prevista per i monopattini a motore non equiparabili alle biciclette. Lo scopo di questa norma è quello di impedire la circolazione di dispositivi di mobilità, spesso autocostruiti, che non rientrano in alcuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia.

“Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica – afferma Giordano Biserni, Presidente ASAPS – devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono preparasi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano”.

LA SCHEDA SUI MONOPATTINI

Equiparazione ai velocipedi SI

Posti a sedere NO

Motore elettrico nominale continua non superiore 0,50 KW SI

Possesso patente NO per chiunque

Età minima per utilizzo 14 anni

Casco Obbligo solo tra i 14 e i 18 anni

Strade urbane SI ma solo dove vige 50 km/h e sia consentita circolazione velocipedi

Strade extraurbane SI ma solo dove esiste pista ciclabile che deve essere utilizzata

Limite velocità su carreggiata Max 25 km/h

Limite velocità su aree pedonali Max 6 km/h

Luci obbligatorie SI da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione

Targa NO

Assicurazione NO

Circolazione Mai affiancati in numero superiore a 2

In unica fila quando richiesto dalla circolazione

Libero uso delle braccia e delle mani

Manubrio va retto sempre con entrambe le mani, salvo segnalare svolta

Bretelle o giubbotti retroriflettenti SI da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione

Applicazione norme codice della strada e DM Mit 4 giugno 2019 Mai in aree esclusivamente private

Servizi di noleggio anche free-floating nelle città Giunta Comunale con apposita delibera:

– Numero licenze attivabili

– Numero massimo monopattini

– Obbligo assicurazione

– Modalità di sosta dei monopattini

– Limitazioni alla circolazione in determinate aree della città