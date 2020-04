“In Europa ci sono paesi come Germania, Olanda, Austria che vorrebbero continuare a ficcare il naso nei bilanci degli altri Paesi anche di fronte a una tragedia. Vorranno continuare ad incassare dallo spread? Ecco, se ci consentite la metafora, gli serviamo vivi ma in terapia intensiva. Se così sarà però, ricordiamocene”. In diretta su Rai 3 va in onda il duro monologo di Sigfrido Ranucci sull’Europa e scoppia la bufera su Report. Nel mirino degli utenti social, la “tirata senza contraddittorio”, “la marea di qualunquismo”, “le solenni stronzate” pronunciate secondo i commentatori Twitter dal conduttore, in particolare contro l’Olanda, contraria agli eurobond nello scontro in Ue sull’emergenza coronavirus.

