Ieri sera Ivan Zazzaroni si è rifiutato di votare per Ciacci e Todaro, in quanto due uomini che ballano insieme e la cosa ha scatenato (giustamente) una grossa polemica sui social.

Tra i pochissimi che hanno sostenuto Zazzaroni ci sono stati degli omofobi che hanno lasciato dei messaggi a dir poco disgustosi e così è intervenuta anche Monica Cirinnà.

Io non credo assolutamente che Zazzaroni sia omofobo, ma sicuramente il teatrino di ieri sera era discriminatorio e triste e non ha fatto passare un bel messaggio in un paese dove la piaga dell’omofobia è ancora molto forte.Non so nemmeno se – come dice la Cirinnà – sia stato creato tutto per attirare attenzione, ma se così fosse è servito a poco visto che Maria De Filippi con C’è Posta Per Te ha asfaltato Ballando con le Stelle: 5,3 milioni contro 3,6 di Milly.