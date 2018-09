Pare che per la Barbera sia un’annata splendida, e forse anche le piante di marijuana coltivate tra i filari da un vignaiolo di 52 anni di Nizza Monferrato, nell’Astigiano, avevano goduto dell’influsso positivo della coltivazione delle viti, perché quando i carabinieri le hanno scoperte erano particolarmente rigogliose. Da mesi in Piemonte le forze dell’ordine segnalano un vero e proprio boom della coltivazione di cannabis “a chilometro zero” favorito anche dal mutamento del clima, in terreni collinari e anche di montagna da parte di insospettabili coltivatori

Gli investigatori hanno iniziato a sospettare del vignaiolo, che è anche titolare di un bar, quando è iniziato l’anno scolastico: nel locale, che si trova vicino a una scuola superiore, i carabinieri hanno iniziato a notare movimenti sospetti, soprattutto all’uscita degli studenti. Così i militari, coordinati dal capitano Alessandro Caprio, hanno deciso di fare irruzione contemporaneamente nel bar e nella casa del vignaiolo. Nel locale hanno trovato una parte della marijuana già pronta alla vendita e suddivisa in dosi.

A casa, invece, hanno trovato il necessario per il confezionamento. Poi i carabinieri sono andati nella vigna, che avevano già scoperto pedinando il titolare, poi arrestato: lì hanno trovato 60 piante di marijuana dissimulate tra i filari. Le piante, insieme con tre chili di droga e 1500 euro in contanti, sono state tagliate e sequestrate: verranno distrutte.