Andrea Tassone, ex presidente dem di Ostia, “è tutto il marcio del Pd e dei rapporti del Partito democratico con l’imprenditoria“, ma anche solo “il tassello di un sistema esteso a livello regionale”. A dirlo all’Adnkronos è Davide Barillari, esponente dei cinque stelle in Regione Lazio, durissimo con Zingaretti e contrario all’accordo di governo Pd-M5S. Barillari attacca duro il partito democratico anche nelle persone di Mirlko Coratti e Andrea Tassone, ex esponenti democratici finiti stanotte in carcere dopo la sentenza della Cassazione su Mafia Capitale: “Si apra un capitolo della presenza della mafia nel Lazio. Abbiamo evidenze di rapporti molto problematici”.

Fonte