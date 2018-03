BOGOTA’ – Adesso è ufficiale: ai Mondiali 2018 in Russia gli arbitri saranno assistiti dal Var. Il Comitato esecutivo della Fifa ha approvato la disposizione oggi a Bogotà, in Colombia. L’annuncio del presidente della Fifa, Gianni Infantino: “Avremo il primo Mondiale con il Var. E’ stato approvato, deciso. “E siamo felicissimi di questa decisione”. L’introduzione del Var (Video Assistant Referee) aveva avuto un primo fondamentale via libera il 3 marzo a Zurigo dall’International Board, l’organismo garante del regolamento del gioco del calcio.

L’arbitro può ricorrere al Var solo in quattro casi: 1) per decidere se convalidare un gol; 2) per attribuire un cartellino rosso; 3) per analizzare un’azione potenzialmente da calcio di rigore; 4) per correggere un errore di identificazione di un giocatore sanzionato.



“E’ qualcosa di positivo – aveva in precedenza dichiarato lo stesso Infantino da Lima, a margine di un’altra riunione della Fifa -. L’arbitraggio video non sarà la soluzione per tutto nel calcio. Quanto faremo col Var sarà di evitare gli errori clamorosi degli arbitri”. Il Var approda così ai Mondiali dopo una sperimentazione che dal 2016 ha coinvolto una ventina di federazioni e circa un migliaio di partite, in particolare in Italia e Germania.