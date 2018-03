Mondiali, l'ossessione di Messi: "Arrivare in finale e alzare quella Coppa"

(ap)

BUENOS AIRES – Lionel Messi ha un pensiero fisso: vincere il Mondiale con l’Argentina. E non lo nasconde, anche perché la ferita della sconfitta in finale nell’edizione 2014 in Brasile è ancora aperta e fa male. “Arrivare in finale e sollevare quella coppa è tutto quello che desidero – confida la stella della Nazionale albiceleste in un’intervista all’emittente argentina America Tv -. Immagino sempre di poter giocare questa finale, vincerla e alzare la coppa. E’ il sogno di una vita e ogni volta che arriva un Mondiale questo sogno è sempre più ricorrente. Per questo piansi nel 2014: sappiamo quanto è difficile vincere un Mondiale e arrivarci così vicino è stato doloroso”.

MESSI: “IN RUSSIA PER ALZARE LA COPPA” – Anche se con il suo club è in lizza per traguardi prestigiosi su più fronti, il fuoriclasse del Barcellona ammette che la mente è proiettata verso il grande appuntamento estivo. “E’ complicato non pensarci, perché è un Mondiale e manca sempre meno. Ho la fortuna che al Barcellona ci stiamo giocando cose molto importanti che mi fanno restare concentrato sul presente e non pensare troppo in là ma ho visto che tutti vorrebbero che fosse il mio Mondiale. Sappiamo che per molti di noi sarà l’ultima chance, non sono immortale – riconosce Messi – Spero che questo sia un grande Mondiale per tutti noi, è quello che sogna tutto il Paese. Andrò in Russia con grande voglia di riportare la coppa in Argentina. Sembra che raggiungere tre finali sia inutile. Se non diventeremo campioni in Russia ci chiederanno di lasciare tutti la nazionale”.

“IL RITIRO? ANCORA NON LO IMMAGINO” – A 30 anni, la Pulce sa che davanti non ha ancora molte stagioni sul campo ma “al ritiro non ci penso, non me lo immagino. Tutti dicono che è molto difficile. Non so dove sarò, dove andrò a vivere, se qui a Barcellona o a Rosario. Di sicuro mi piacerebbe vivere tutto quello che non posso fare per il mio lavoro”. Difficile però, onestamente, pensare di farlo in Argentina: “Vedere l’insicurezza che c’è nel mio Paese mi fa soffrire, mi preoccupa che ti ammazzano per un orologio”. Di sicuro, nella famiglia, ha tutte le certezze di cui ha bisogno. “Quello che mi fa dimenticare di tutto è la mia famiglia, con l’arrivo del primo figlio sono cambiato, non mi concentro solo sul calcio anche se non mi piace né perdere né pareggiare. Ma la prendo in modo diverso, ci sono cose più importanti di una partita. Tutti vogliamo vincere ma a volte non si può, il calcio è pieno di sorprese e non vince mai il migliore. Ma ho imparato a conviverci”.