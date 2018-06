Dovrà fare da spettatore alla Coppa del Mondo che scatta fra qualche giorno, anche se Zlatan Ibrahimovic aveva detto di essere pronto a ripensare al suo no alla nazionale. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy, che aveva lasciato la Svezia dopo gli Europei 2016, sembrava a un certo punto essere tornato in gioco per un posto nella selezione per Russia 2018, invece la Federazione scandinava gli ha chiuso le porte. E lui non deve averla presa tanto bene, anche perché alla luce della carta d’identità (36 anni e mezzo) è difficile pensare possa disputare un’altra rassegna iridata.

IBRA: “SVEZIA PER I MEDIA GIOCA MEGLIO SENZA DI ME…” – “Chi lo vince il Mondiale? Spero il Brasile o magari la Svezia”, le parole del centravanti, che in Russia volerà sì ma per impegni pubblicitari. Una battuta dietro alla quale non c’è comunque amor di patria. “Ora dicono che hanno un gioco di squadra, il tipico gioco di squadra svedese che è quello che piace tanto ai media. I media assicurano che la Svezia ora è una squadra migliore senza di me, per cui credo che vinceranno il Mondiale…”, la provocazione dell’ex giocatore di Juve, Inter e Milan, ribadendo concetti espressi un paio di settimane fa dopo esser stato escluso dalla lista dei 23.

“SO COME SI VINCE DI SQUADRA E LO SO FARE BENE” – “E’ la tipica mentalità dei media svedesi e io non ho un tipico nome svedese, non ne ho né l’atteggiamento, né il comportamento anche se detengo ancora qualche record in nazionale – rivendica con orgoglio – Il Mondiale è la più grande festa che c’è nel calcio, ci sono tutti i giocatori migliori tranne il sottoscritto… Sarei dovuto essere lì ma non ci sono. Ho vinto quello che ho vinto, ho giocato con Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg, Manchester United e Galaxy. Se non sapessi come si vince di squadra, perché avrei giocato e vinto nelle più grandi squadre al mondo? Credetemi, so come si vince e lo so fare bene”.