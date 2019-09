Si è giocato, si è lottato per 32 minuti, poi la Serbia ha iniziato quello che Sacchetti alla vigilia aveva definito “il suo macinamento”, e per una volenterosa, buonissima Italia è scesa la notte. Troppa la differenza di profondità tra le due squadre. Djordjevic ha pescato dalla panchina il jolly della sua serata, Raduljica (12/13 ai liberi), e ha comunque trovato la precisione di Bogdanovic (31 punti con 6/11 da tre), la durezza di Jokic, una marea di soluzioni e di rimbalzi e un arbitraggio in diversi momenti piuttosto morbido e sensibile alle sue proteste. Poco, pochissimo è invece arrivato dalla panchina per Sacchetti, che può comunque guardare con qualche fondata speranza alla sfida di venerdì con la Spagna, lo scontro da dentro o fuori del Mondiale azzurro. Note positive Gallinari (26 punti e 8 rimbalzi) e un acrobatico Belinelli (15 e 4 assist). Troppo poco sotto le plance, troppo poco da Datome (5 punti con 1/6) e Brooks (2 punti in 17′). E ancora deficitario è il dato dei liberi, tirati solo col 73% (22/30). “Durissima giocare con la Serbia – le parole del ct – hanno peso sotto, muovono la palla velocemente. Siamo rimasti molto in partita, ma abbiamo sofferto l’altissimo livello dei loro giocatori. Hanno giocato molto sul fisico, è il loro punto di forza. Ai miei non posso rimproverare nulla, ma il gap nei loro confronti attualmente è molto grande. La Spagna? Inizieremo a pensarci domani”.

La cronaca della partita

Equilibrio, poi il tracollo

Il primo -10 per gli azzurri è arrivato solo a 4 minuti dal termine del secondo quarto. Prima una resistenza arcigna, a tratti commovente, contro lo strapotere fisico dei serbi e il dominio tecnico di Bogdanovic (15 punti con 4/5 da tre nel primo tempo). Jokic fa sentire il suo peso sotto canestro, il 50-42 riassume comunque una partita non già indirizzata dopo venti minuti, il grande timore della vigilia.

Due triple consecutive di Gallinari riportano gli azzurri a -2 (55-53), ma la Serbia riprende quota grazie ai suoi lunghi, soprattutto l’ex Olimpia Milano Raduljica, non esattamente il più pregiato dei pivot a disposizione di Djordjevic (+13 all’ultimo intervallo, con 10 rimbalzi in più). L’ultima frazione si apre con un accenno di rimonta azzurra (spettacolare tripla fuori equilibrio di Belinelli), stoppata subito da Bogdanovic e ancora da Raduljica, che si procura un tecnico a 6 dal termine su intervento scomposto di Gallinari (+15). A quel punto, come temuto da Sacchetti, inizia il macinamento serbo, complice anche lo scoramento azzurro. In tre minuti si arriva al +23 e il sipario scende, con piccola rimonta finale per il 92-77 definitivo.

L’Italia chiude così al secondo posto il girone D con due vittorie e una sconfitta. La Serbia e gli azzurri trovano nella seconda fase anche Porto Rico.

Italia-Serbia 77-92

( 23-28, 42-50; 57-70)

Italia: Della Valle (0/1 da 3), Belinelli* 15 (2/4, 3/5), Gentile 11 (1/5, 1/1), Biligha* (0/1 da 2), Vitali L., Gallinari* 26 (5/8, 3/5), Hackett* 13 (2/4, 2/6), Filloy ne, Brooks 2 (1/1, 0/1), Tessitori, Abass 5 (1/3 da 3), Datome* 5 (1/3 da 3). All: Sacchetti

Serbia: Simonovic (0/1), Bogdanovic* 31 (4/10, 6/11), Bjelica 5 (1/5, 1/4), Lucic* 2 (1/2, 0/1), Raduljica 12 (0/1), Bircevic*, Jokic 15 (5/6 da 2), Milutinov* 4 (1/1 da 2), Micic 6 (2/3 da 2), Guduric (0/1, 0/3), Jovic* 11 (1/3, 3/5), Marjanovic 6 (2/2 da 2). All: Djordjevic

Arbitri: Anderson (Usa), Rosso (Fra), Yu (Tpe)

Note – Tiri da due Ita 11/25, Ser 17/35; Tiri da tre Ita 11/26, Ser 10/24; Tiri liberi Ita 22/30, Ser 28/34. Rimbalzi Ita 27 (8 Gallinari), Ser 35 (7 Bjelica). Assist Ita 11, Ser 24.

Spettatori: 12.000