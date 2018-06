Mondiali al via

(Afp)

Si apre oggi, fischio di inizio alle 17, il Mondiale di calcio con l’esordio allo stadio Luzhniki di Mosca dei padroni di casa della Russia opposti all’Arabia Saudita. Non sarà una sfida particolarmente intrigante quella che darà avvio ai Mondiali, Russia e Arabia Saudita sono infatti le nazionali col peggior ranking Fifa tra le 32 partecipanti, rispettivamente col 70esimo e il 67esimo posto.

Tra gli spunti di interesse, oltre all’attesa per vedere i padroni di casa, ci sarà l’esordio in coppa del mondo del Var, video assistant referee. Un banco di prova importante per l’arbitro del match, l’argentino Néstor Pitana.

Alla gara di esordio la Russia arriva dopo un 2018 avaro di soddisfazioni, la formazione guidata dal ct Stanislav Cherchesov non vince dall’ottobre dello scorso anno quando si impose sulla Corea del Sud, da allora ha inanellato una serie di 7 risultati senza successi.

“Il nostro morale è buono, abbiamo lavorato molto per preparare questo evento -ha spiegato il tecnico russo Cherchesov-, tutti i giocatori hanno avuto dei miglioramenti considerevoli”. La Russia dovrà prima di tutto convincere i propri tifosi dopo lo scetticismo che ha accompagnato la Nazionale nelle ultime settimane.

Il match contro l’Arabia Saudita sembra essere il più accessibile sulla carta per la Russia inserita nel gruppo A assieme ad Egitto e Uruguay. Da parte sua la formazione mediorientale ha dimostrato di essere in un buono stato di forma andando a perdere di misura, 2-1, in amichevole contro la Germania la scorsa settimana. Per arrivare al meglio al Mondiale molti giocatori sauditi hanno effettuato negli ultimi mesi la preparazione con club della Liga spagnola mentre i portieri hanno potuto usufruire dell’aiuto dell’ex n.1 del Bayern Monaco e della Germania, Oliver Kahn.

Il principe saudita Mohammad bin Salman ha investito molto nella spedizione in Russia sperando di bissare il successo del 1994 quando l’Arabia Saudita superò la fase a gironi. A guidare la Nazionale l’argentino Juan Antonio Pizzi. “A livello personale è una grande soddisfazione poter disputare il match inaugurale -ha sottolineato il tecnico-. Faremo del nostro meglio per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.