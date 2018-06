Mondiali al via, dove vedere le partite

(Afp)

L’attesa è finita, al via i Mondiali senza l’Italia. Si comincia oggi con il match inaugurale Russia-Arabia Saudita in programma allo stadio Luzniki di Mosca alle ore 17. Ma dove si potranno vedere le partite? Per la prima volta in assoluto, tutte le 64 competizioni dell’evento sportivo più atteso dell’anno saranno trasmesse, senza canone e senza abbonamento, sui canali Mediaset.

L’offerta mondiale del Biscione sarà disponibile, oltre che in tv, anche in radio, sul web e in mobilità attraverso siti e app dedicati. Ogni match sarà fruibile in ogni momento, su ogni piattaforma esistente. Si parte oggi: per un mese tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in Hd su Canale 5, Italia 1 e sul 20, il nuovo canale tematico Mediaset. Anche Mediaset Extra sarà accesa 24 ore su 24 sul Mondiale, con le dirette in simulcast di tutti i match, trasmissioni dedicate, dietro le quinte, speciali e approfondimenti.

Per la prima volta in Italia, debutterà una nuova esperienza di visione, la ‘tv aumentata’: semplicemente con un televisore di ultima generazione connesso a internet e un telecomando, si potrà accedere a tantissimi contenuti extra. Senza mai uscire dalla diretta del match, saranno subito disponibili i replay dei gol e delle azioni più belle o controverse. E attraverso la funzione Restart, si potrà vedere la partita dal fischio d’inizio, anche se già cominciata.