ROMA – I Mondiali di calcio del 2022 furono assegnati al Qatar in modo corretto, nel pieno rispetto delle norme etiche previste dalla Fifa. E’ quanto ribadisce il Supreme Committee for Delivery & Legacy dello stato asiatico che “nega fermamente le accuse contenute nei documenti giudiziari resi pubblici negli Usa” nei giorni scorsi. I documenti in questione, si sottolinea nella nota, “fanno parte di un vecchio procedimento, il cui oggetto non è la procedura di assegnazione delle edizioni 2018 e 2022 della Coppa del Mondo”.

“Mai dimostrato assegnazione Mondiali 2022 non fu etica”

Quindi il concetto espresso con forza. “Nonostante anni di false affermazioni, non è mai stata prodotta un’evidenza per dimostrare che il Qatar si sia aggiudicato il diritto a organizzare la Coppa del Mondo 2022 con modalità non etiche o con mezzi non consentiti dalle rigide regole di assegnazione della Fifa – si legge nel comunicato – Il Supreme Committee ribadisce di aver rigorosamente rispettato tutte le norme e i regolamenti nella procedura di assegnazione delle edizioni 2018 e 2022 della Coppa del Mondo e qualsiasi affermazione contraria è priva di fondamento e sarà duramente contestata”.







