Kaio Jorge e Lazaro ribaltano il Messico

– Il Brasile si è laureato campione del mondo Underper la quarta volta nella sua storia. Nella finalissima giocata all’Estadio Bezerrão i padroni di casa superano il Messico per 2-1 con un’incredibile rimonta nei minuti finali. Nella finale per il terzo posto successo della Francia per 3-1 sull’Olanda.

Come contro la Francia in semifinale (da 0-2 a 3-2), anche contro il Messico la nazionale verdeoro è costretta a inseguire per buona parte dell’incontro, dopo il gol nel secondo tempo di Gonzales al 66′, un colpo di testa che gela il pubblico di casa. Il tempo passa, la tensione sale e i sudamericani non trovano la via del gol con Cabral che colpisce la traversa. Mancano 6 minuti al 90′ quando l’arbitro Treimanis, dopo aver revisionato al Var un contatto in area su Veron, assegna un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Kaio Jorge che, con freddezza, batte il portiere avversario e ristabilisce l’equilibrio, portando a cinque i centri nella competizione e chiudendo il torneo da vicecapocannoniere insieme al transalpino Muinga (davanti a loro l’olandese Hansen con sei gol). La gara sembra andare verso i tempi supplementari quando Lazaro, entrato al 71′ al posto di Peglow, così come nella semifinale contro la Francia, si rende assoluto protagonista della serata siglando il gol in pieno recupero (93′) che regala al Brasile il quarto successo mondiale. Al contrario di 14 anni fa, quando furono i messicani a spuntarla, stavolta i ragazzi del ct Guilherme Dalla Dea tornano a trionfare per la prima volta dal 2003. Un successo comunque meritato per i giovanissimi verdeoro capaci di comandare il gioco per gran parte del match.