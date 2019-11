La partita

Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali Under 17 in Brasile. Gli azzurri sono stati battuti 2-1 dal Paraguay, un ko a qualificazione agli ottavi già conquistata che nega alla squadra di Nunziata la possibilità di chiudere in testa il girone. Il 7 novembre alle 20:30 italiane allo stadio Kleber Andrade di Cariacica l’Italia se la vedrà con l’Ecuador per un posto nei quarti.

Il cts chiera una formazione inedita, cambiata per 9/11 rispetto alle due prime gare le cui vittorie sono valse l’accesso agli ottavi. In porta Rinaldi; in difesa Moretti, Riccio, Pirola e Barbieri; davanti alla difesa rimane il capitano Panada, mezzali Boscolo e Giovane; dietro le punte Arlotti e Oristanio c’è Capone. Altrettanto fa l’allenatore del Paraguay, Gustavo Morinigo che cambia 8/11 della squadra che nell’ultimo match giocato contro le Isole Salomone, aveva vinto 7-0

Gli azzurrini sbloccano subito il risultato: al 3′ Oristanio sulla sinistra batte una punizione per la testa di Pirola che a due passi dalla porta insacca la rete del vantaggio. L’Italia sfrutta il momento favorevole e si rende pericolosa in diverse occasioni: al 27′ Oristanio ruba palla al portiere che si attarda nel rinvio e il suo sinistro a giro, lambisce il secondo palo. Qualche distrazione e passaggio sbagliato rianimano la reazione dei paraguaiani che al 33′ colgono il palo dopo una bella azione personale di Lopez che si ripete 4′ dopo, questa volta con un assist teso al centro dell’area piccola dove irrompe Duarte che di piatto pareggia. I ragazzi di Nunziata non ritrovano il bandolo del gioco e ne approfitta il Paraguay col suo centravanti Duarte che al 2′ di recupero semina il panico nella difesa azzurra e il suo tiro forte, prende il palo.

Il secondo tempo si riapre con una buona occasione per l’Italia: Boscolo al limite dell’area tira forte e Gonzalez è bravo a distendersi e deviare in angolo. Ma al 50′ arriva il raddoppio del Paraguay: su calcio d’angolo Quinonez colpisce di testa, la palla fa un rimbalzo davanti a Rinaldi e si infila nell’angolo destro. Il gioco azzurro ristagna e Nunziata effettua due cambi facendo entrare Tonghia e Brentan al posto di Oristanio e Panada. Il palleggio riprende smalto ed è bella l’intesa tra Boscolo e Tonghia che in due occasioni vanno vicini al gol. Il Paraguay arretra e l’Italia attacca, fino alla fine, alla ricerca del pareggio che non arriva. “Analizzeremo la partita -ha dichiarato a fine partita il tecnico azzurro- e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima. Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare la possibilità agli altri di entrare in campo. In fondo credo non sia stata una brutta partita: hanno lottato fino alla fine ma è andata così”.

L’altra partita del girone F tra Messico e Isole Salomone si è conclusa a favore dei messicani per 8-0.