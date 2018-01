Prezzo: EUR 10,99





Compatibilità:

Progettato per Universale Tablet 9 – 10 pollici

E’ ben costruito per proteggere il Suo Tablet per gli anni a venire. Descrizione:

Realizzato in Premio pelle Sintetica..

Posizione regolabile del supporto ottimale per la visione di film o digitazione.

Dodato di una tasca laterale per mettere gli accessori come carta di credito, bancomat, cavi o tessere. Supporto di portapenne integrato per lo stilo.

Resistente e durevole. Referenze:

Questo prodotto è venduto in esclusiva da MoKoDirect EU. Solo acquistando da MoKoDirect EU è possibile ottenere prodotti genuini MoKo con garanzia a vita e eccellente servizio clienti.

MoKo è un marchio registrato di MoKoDirect EU ed è distribuito in esclusiva da MoKoDirect EU su Amazon. MoKo marchio è protetto da leggi US sul marchio.COMPATIBILITA’ – Adatta ai Nuovo iPad 9.7 2017, iPad 1/ 2/ 3/ 4, iPad Pro 9.7, iPad Air 1/ 2, ASUS ZenPad 10 z300, ZenPad 3s 10 z500, lenovo Tab 2, Samsung Galaxy Tab E 9.6″, Samsung Tab S2 9.7″ e quasi tutti i tablet con schermo touch 9 – 10 pollici.

DISEGNO CON TASCA – Dodato di una tasca laterale per mettere gli accessori come carta di credito, bancomat, cavi o tessere. Supporto di portapenne integrato per lo stilo.

PIEGHEVOLE E REGOLABILE – Posizione regolabile del supporto ottimale per la visione di film o digitazione.

GARANZIA – Resistente e durevole. Si prega di cercare “MoKo + il modello del tablet” per altri accessori offerti da MoKoDirect EU.