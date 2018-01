Prezzo: EUR 26,99 - EUR 16,99





Compatibilità: Progettato su misura per il vostro All-New Kindle Oasis Case (9ª Gen – modello 2017) prezioso, questa custodia MoKo presenta una combinazione di funzionalità e stile. E ‘ben costruito per proteggere il All-New Kindle Oasis Case (9ª Gen – modello 2017) per gli anni a venire. Descrizione Del Prodotto:

Sottile, custodia sagomata misura perfettamente il vostro All-New Kindle Oasis Case (9ª Gen – modello 2017).

Sveglia automaticamente o mette il dispositivo a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso.

La PU pelle aumento il look classico.

L’interno di microfibra anti-graffi aggiunge la comodità e uno strato di protezione.

Accesso a tutte le funzioni e controlli. Il dispositivo potrebbe essere ricaricato con la custodia chiusa. Chiusura magnetica. Referenze:

Questo prodotto è venduto in esclusiva da BSCstore. Solo acquistando da BSCstore è possibile ottenere prodotti genuini MoKo con garanzia a vita e eccellente servizio clienti.

MoKo è un marchio registrato di BSCstore ed è distribuito in esclusiva da BSCstore su Amazon. MoKo marchio è protetto da leggi US sul marchio.Questa custodia è progettata specificamente per All-New Kindle Oasis Case (9ª Gen – modello 2017). Facile accesso a tutte le funzioni e controlli.

L’interno di microfibra anti-graffi aggiunge la comodità e uno strato di protezione.

Sveglia automaticamente o mette il dispositivo a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso.

Il dispositivo potrebbe essere ricaricato con la custodia chiusa. Chiusura magnetica.

Garanzia a vita. Si prega di cercare “MoKo All-New Kindle Oasis” per altri accessori offerti da BSCstore.