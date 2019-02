Mogolo offre una borsa di studio a Mahmood: ecco le sue dichiarazioni.

Mogol promuove Mahmood, ma con riserva. Lo storico paroliere di Lucio Battisti e tanti altri, oggi presidente della Siae, ha parlato del vincitore del Festival di Sanremo nel corso della trasmissione ‘Uno, nessuno, 100Milan’ di Radio 24.

Nel commentare il brano dell’artista milanese, Mogol ha affermato di apprezzare il suo lavoro e la sua umiltà, ma che sul testo si potrebbe migliorare. E ha avanzato un’offerta intrigante…

Mogol si offre come maestro a Mahmood

Queste le parole di Mogol: “La canzone Soldi è carina, e lui mi sembra un ragazzo umile, forse il testo si potrebbe migliorare, per questo gli ho offerto una borsa di studio al CET, la mia Scuola Autori“.

Una proposta reale e concreta, che per ora non ha ricevuto risposta da parte del cantautore milanese di origine egiziana. Accetterà di tornare ‘tra i banchi di scuola’ per migliorare il proprio stile?

Mogol e la musica italiana in radio

Mogol ha parlato anche ai microfoni di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, ammettendo di non aver visto il Festival di Sanremo (“Forse c’era una partita“) e di aver ascoltato solo la canzone vincitrice della kermesse.

Pur apprezzandola, per Mogol Soldi ha un testo ‘debole’. Da qui l’offerta della borsa di studio: “Gli facciamo gratis un corso, scriverebbe con più attenzione“.

Il paroliere ha poi confermato il proprio appoggio alla proposta di legge della Lega per passare più musica italiana in radio: “Non è una barriera, è una difesa“. Tuttavia, nella stessa intervista Mogol ha ammesso di non saper indicare musicisti di qualità di oggi, anche perché ora come ora ascolta pochissima musica per via dei troppi impegni.

