Lumbing Moen ha presentato un’inedita doccia smart che si integra con gli assistenti virtuali di Apple e Amazon.

Grazie all’integrazione con Siri e Alexa, la doccia smart U realizzata da Moen consente agli utenti di regolare la temperatura e il gettito dell’acqua tramite semplici comandi vocali. Inoltre, è anche possibile aprire il gettito d’acqua prima di entrare nella doccia, così da trovare la giusta temperatura quando entriamo nel box, o impostare un timer per accensione e spegnimento. Quando viene impostata l’accensione anticipata per il preriscaldamento, la doccia U aprirà l’acqua fino a quando non viene raggiunta la temperatura impostata poi il sistema si ferma in attesa che entri l’utente.

L’integrazione con Siri e HomeKit arriverà con un aggiornamento software entro la fine di marzo, ma al CES di Las Vegas è stato già mostrato il funzionamento di U con la piattaforma Apple.

I prezzi variano in base ai controller di base e al sistema di valvole scelto. Si parte da 1.160 dollari.