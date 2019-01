Modena, un'opera di street art sull'eccidio del 1950 distrutta dalla Digos

MODENA – Per la questura è stato un intervento di “prassi” degli agenti che hanno considerato l’opera “inopportuna”. Sgomenti invece sono rimasti chi era andato alla cerimonia e ha visto distruggere l’installazione di street art creata dal Collettivo Fx, gruppo emiliano noto nell’ambiente artistico italiano, che voleva commemorare i morti dell’eccidio del 9 Gennaio 1950, quando la polizia sparò contro i manifestanti durante lo sciopero indetto dalla Cgil contro i licenziamenti alle Fonderie Riunite di Modena (sei operai morti). Via social è partita la rabbia e l’indignazione per l’opera censurata. E’ così scoppiato un caso riportato dalla Gazzetta di Modena.

L’opera prima della distruzione (foto da la Gazzetta di Modena)

L’opera – un grande pannello appoggiato su un canello di un cantiere con un disegno raffigurante un fotografo che riprende un soggetto, scena che si trasforma in una fucilazione – è stata distrutta poco prima della commemorazione in presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. La Questura spiega che ha agito di propria iniziativa la pattuglia durante il controllo prima delle celebrazioni dell’eccidio alle Fonderie. Il collettivo Fx, sentito dalla Gazzetta, ironizza: “Era nostra intenzione farla durare non più di 24 ore, quindi in qualche modo ci ha tolto lavoro… Non ci siamo ancora fatti un’idea precisa, perché non ci aspettavamo la distruzione di un’immagine che non fa altro che sollevare un argomento. Certo è un gesto che viene da un clima di preoccupazione e di pressioni che altera la lettura delle cose”.







Fonte