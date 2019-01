A un personal trainer di Carpi, che lavorava in diverse palestre della zona e bodybuilder noto anche all’estero, i carabinieri di Modena hanno sequestrato oltre 73mila farmaci a effetto dopante: quasi 68mila compresse di steroidi anabolizzanti, un migliaio di flaconi multidose, quasi 5mila fiale di ormoni, 265 farmaci stupefacenti contenenti nandrolone e 62 compresse di farmaci contenenti precursori di stupefacenti a base di efedrina. I farmaci risultavano etichettati, per la maggior parte, in lingua straniera per tanto privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia. L’area di spaccio, secondo le indagini dei carabinieri, è quella di Soliera.