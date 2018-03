Queste le scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena. Questa la ragione del perché ricordare Marco Biagi. Non uno stanco rituale ma una battaglia di verità. Una morte assurda e ingiusta, maturata in un clima di odio e intolleranza che purtroppo non è scomparso pic.twitter.com/aNWfSMURGT — Michele Tiraboschi (@Michele_ADAPT) 19 marzo 2018

“1000 Biagi”. E ancora: “Marco Biagi non pedala più”. Scritte infamanti, nel giorno del ricordo del giuslavorista ucciso il 19 marzo del 2002 dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna, in via Valdonica. Sono apparse sui muri dell’Università di Modena, e le foto girano adesso sui social network.

“Queste le scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena. Questa la ragione del perché ricordare Marco Biagi. Non uno stanco rituale ma una battaglia di verità. Una morte assurda e ingiusta, maturata in un clima di odio e intolleranza che purtroppo non è scomparso”, ha scritto su Twitter

il giuslavorista Michele Tiraboschi, suo assistente quando Biagi insegnava, che ha mostrato le foto con le frasi.

Oggi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Biagi, parlando di una ferita ancora aperta. E a Bologna ci saranno diverse iniziative in sua memoria.