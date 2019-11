MODENA – Era prevista un’alta affluenza, nonostante la pioggia, al punto che la Questura stamattina aveva preferito spostare il flash-mob annunciato davanti alla sinagoga in piazza Grande. E infatti: sono migliaia le sardine a Modena, dopo i 12mila di Bologna, per contestare la politica dell’odio e l’avanzata leghista in Emilia Romagna nel giorno dell’arrivo di Matteo Salvini a una cena elettorale in un ristorante lontano dal centro storico.

“Modena non si lega”, gridano i manifestanti. Poi da sotto gli ombrelli, parte il coro: Bella ciao. Jamal Hussein, studente universitario di Ingegneria, uno dei promotori, dedica la piazza a Liliana Segre. E grida al microfono: “In Emilia non abbocchiamo, non ci facciamo prendere all’amo, eravamo dei perfetti sconosciuti e guardate cosa siamo riusciti ad organizzare, fateci un applauso”.

Migliaia in piazza a Modena contro Salvini: le sardine cantano Bella ciao in riproduzione….

Parla Samar Zaoui, altra promotrice messa sotto accusa dal leader leghista per un post contro di lui: (“invocava il mio omicidio”): “Oggi tutti noi abbiamo vinto con il sorriso, con l’arte e con l’unione. Ci hanno criticato perché siamo giovani, perché non siamo creativi. Continueranno a criticarci. Ditemi voi: questa piazza è carente di creatività?”. “Noooo”, la risposta della piazza.

Tanti i giovani con le sardine disegnate. E più che i pesci di cartone, costretti dalla pioggia, agitano gli ombrelli. Stefano Bonaccini, il governatore in corsa per il bis, esulta: “Sotto la pioggia battente guardate quante sono le sardine in piazza Grande a Modena”.







