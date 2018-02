La modella inglese Chloe Ayling, sequestrata a luglio a Milano e minacciata di essere messa all’asta e venduta sul ‘deep web’ prima di essere rilasciata, “era d’accordo con me, aveva accettato la mia proposta di un finto sequestro, perché voleva popolarità e avevamo concordato che i soldi che avremmo guadagnato li avremmo divisi e poi potevamo anche uscire assieme”. E’ la nuova versione fornita oggi in aula da Lucasz Herba, polacco di Birmingham finito in carcere per il sequestro che avrebbe messo in atto col fratello Michal Konrad Herba, arrestato in Inghilterra e in attesa di estradizione.

Herba, davanti alla Corte d’Assise, ha smentito completamente la sua ‘vecchia’ versione, resa al gip, che chiamava in causa fantomatici “romeni” nell’organizzazione del sequestro e ha tirato in ballo la vittima, parte civile col legale Francesco Pesce. “Tutto quello che ho detto non è vero”, ha spiegato prima di dire di non aver mai minacciato “né fisicamente, né psicologicamente” Chloe. “Il rapimento l’ho pianificato io, mentre lei quando è venuta a Milano” con l’offerta di un servizio fotografico “non sapeva del finto sequestro, ma poi ha accettato la mia proposta”. Più volte il pm Paolo Storari ha messo in difficoltà l’imputato che ha anche sostenuto di aver preparato con Chloe la mail con richiesta di riscatto e foto della ragazza rapita. Ha raccontato ancora che l’aveva conosciuta nel 2015 via Facebook e le aveva già parlato dell’idea del finto rapimento. Agli atti dell’inchiesta, tuttavia, non risultano contatti tra i due. Il pm in aula ha paragonato alcune scene della versione resa da Herba al programma tv ‘Scherzi a parte’.

Milano, modella rapita nei luoghi del sequestro con la polizia: “Mi hanno aggredita qui”. Poi piange

Durante la scorsa udienza era stato mostrato in aula un video in cui si vedeva la modella commuoversi nel ripercorrere i luoghi del rapimento e del sequestro con gli investigatori. Secondo le indagini del pm, la modella di 20 anni, venne tenuta segregata una settimana, tra l’11 e il 17

luglio, prima nell’appartamento milanese e poi in una baita isolata in provincia di Torino. Alla fine, venne liberata dallo stesso Lucasz, un “mitomane avventuriero”, secondo gli inquirenti, che voleva accreditarsi sul ‘deep web’. Stando all’inchiesta, i due fratelli (Michal Herba arrestato in Gran Bretagna è ancora in attesa di estradizione) avrebbero anche chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari.