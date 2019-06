“Sì, sono stata vittima di uno stupro. Una aggressione a cui è seguito lo stupro”. In una intervista ai microfoni del programma di inchiesta ‘Conexao Reporter’, sul canale televisivo Sbt, la modella Najila Trindade Mendes conferma le accuse nei confronti della stella del Paris Saint Germain, Neymar, accusato dalla donna riferendosi a un episodio che sarebbe avvenuto in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio. La modella brasiliana spiega anche i motivi del ‘divorzio’ dall’avvocato che aveva cominciato a seguirla e che ha rimesso il mandato. “Ho sentito una forma di pregiudizio contro di me. Lui mi ha creduto ma non del tutto. Voleva difendermi per l’aggressione, perché ha visto l’immagine che Neymar mi ha mandato, ma non lo stupro…”. Mendes ha poi ricostruito la serata del 15 maggio spiegando che “era sua intenzione fare sesso con il calciatore” chiarendo che il giocatore le aveva pagato l’hotel e il viaggio in aereo. La donna spiega poi che Neymar “era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Gli ho chiesto di smettere perché mi faceva male, ma lui ha continuato”.

