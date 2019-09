I Modà saranno protagonisti di un instore a Milano: un incontro con i fan per firmare le copie e per annunciare probabilmente qualche sorpresa.

I Modà sono ufficialmente tornati con nuove canzoni, un nuovo tour, un nuovo album e, ovviamente, anche un nuovo firmacopie. La band guidata da Kekko Silvestre sarà protagonista di un incontro speciale a Milano.

Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante sul profilo Instagram ufficiale della band con un messaggio rivolto ai Romantici. Ecco tutti i dettagli su questo appuntamento.

Modà: un instore a Milano

L’evento della band milanese nel capoluogo lombardo si terrà in Piazza Duomo il 5 ottobre a partire dalle 15 e per poter entrare sarà necessario esibire un pass. Come ottenerlo? Semplice. Basta preordinare l’album e recarsi il giorno dell’evento, dalle 9 alle 14, al 2° piano all’infopoint del Mondadori Mega Store per ritirare sia il pass che la copia dell’album.

Questo il post su Instagram pubblicato sull’account ufficiale dei Modà:

Modà in tour nel 2020

Non sappiamo se questo speciale appuntamento instore sarà solo il primo di una serie di tappe in giro per l’Italia per il più classico dei tour firmacopie. Per il momento nulla di tutto ciò è previsto.

Modà

Tuttavia, sappiamo già che a breve i Modà partiranno per un tour vero e proprio per supportare l’album Testa o croce. Queste tutte le date finora annunciate in calendario:

2 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al PalaAlpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo 2020 al Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

10 marzo al PalaSele di Eboli (Salerno)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

Di seguito il video di Quel sorriso in volto dei Modà: