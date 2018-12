Parte dai colli marchigiani, durante le festività, il percorso della fashion designer Giorgia Tondini che ha recentemente lanciato la sua prima collezione. Originaria di Loreto, classe 1993, laurea in fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata e svariati corsi di formazione nei settori moda e manifatturiero, nonostante la sua giovane età, Giorgia Tondini ama la sua terra, crede nelle potenzialità del saper fare marchigiano e si definisce “irrecuperabilmente appassionata di moda”. Da questo mix di passioni e intuizioni è nata poco tempo fa l’idea di ‘Giorgia’, suo omonimo brand, creato per valorizzare l’artigianato e dare una forte identità territoriale a tutti quei valori del made in Italy che la moda italiana da sempre incarna.

