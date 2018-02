Prezzo: EUR 15,05







L’acquisto di un orologio Guirui, significa che si ha la certezza di ricevere un orologio di altissima qualità ad un prezzo ragionevole. Varietà di stili, c’è sempre un diritto orologio per voi.

Principali caratteristiche del prodotto:

— Facile da Simple Time Mark: speciale design semplice per aiutarti a leggere il tempo con facilità.

— Funzione Cronografo: Movimento preciso del quarzo mantiene il buon momento;

— IMPERMEABILE: MAI premere un tasto qualsiasi in acqua. Non può essere utilizzato per l’acqua calda o il nuoto, solo per la vita quotidiana impermeabile, non può essere imbevuto di acqua.

— ACQUISTO senza preoccupazione: Se avete di malcontento, inviare un’e-mail al nostro team di post-vendita, daremo una risposta soddisfacente.

Assistenza clienti:

— 30 giorni garanzia di rimborso per i problemi di qualità.

— 12 mesi. La sostituzione o il rimborso completo per problemi di qualità.

Prestare attenzione a:

— Pulire il cinturino e quadrante dal panno in microfibra fornito su base regolare è altamente raccomandato.

— Troppa contatto con l’acqua riduce la durata orologio.

PACCHETTO PERFETTO:

— Questo orologio è confezionato in una scatola elegante, questo orologio sarà un regalo perfetto per i vostri parenti e amici.

Il pacchetto include:

1 x Guirui orologio da polso

1 x Contenitore di vigilanza

Ora, fare clic sul pulsante “Aggiungi al carrello” ora per assicurarsi di ricevere il miglior orologio di moda su Amazon.

Suggerimenti: errore di misura manuale permesso. esso non può essere utilizzato per l’acqua calda o il nuoto, solo per la vita quotidiana impermeabile, non può essere impregnato in acqua.

Diametro cassa: 40.4 mm,Spessore cassa: 11.8 mm,Lunghezza della fascia: 233 mm,Larghezza di banda: 21.8 mm