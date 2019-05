Un ‘Food lover’, un ‘travel expert’ e un ‘family manager’: sono le tre figure di ‘giudici’, scelti in base al gradimento sulla rete, per valutare i servizi a bordo delle navi traghetto; il tutto condito con uno stipendio di 10.000 euro per una giornata di ‘lavoro’, una somma che fornisca a tre giovani concorrenti le basi per costruire un’attività imprenditoriale e non solo di influencer. E’ un’operazione di marketing unica e originale quella lanciata oggi da Moby e Tirrenia (www.moby.it), le due compagnie leader nel trasporto dei passeggeri su navi traghetto da e per le isole con focus particolare sulle rotte di collegamento con Sardegna, Corsica, Sicilia, Elba e Tremiti.

