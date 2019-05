Alla fine sono arrivate le scuse. Dopo essersi reso conto che “molte delle critiche che mi hanno rivolto riguardo all’inclusione di Natalie in Then It Fell Apart sono molto valide”, Moby ha ammesso di aver sbagliato a parlare della loro “breve relazione”. Dopo che l’attrice aveva smentito la liason, l’artista newyorkese si era detto dispiaciuto per la reazione e i toni si erano fatti apri tra i due soprattutto perché in un post su Instagram Moby parlava di minacce ricevute dai fan di Portman. Ma poi, sempre via social, sono arrivate le scuse avendo “riconosciuto pienamente” il cantante “che è stato davvero sconsiderato da parte mia” non farle sapere l’intenzione di includerla nel suo libro e “altrettanto sconsiderato per me non rispettare pienamente la sua reazione”. “Ho molta ammirazione per Natalie, per la sua intelligenza, creatività e attivismo per i diritti degli animali, e odio il fatto di aver causato fastidio a lei e alla sua famiglia”.

Fonte