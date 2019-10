Una storia da raccontare, un passato made in Italy che non va dimenticato ma reinterpretato, per essere nel presente meglio compreso e valorizzato. Con particolare attenzione all’ecosostenibilità . Nell’abitare si fa strada una nuova idea progettuale che va oltre le tradizionali definizioni di stile per crearne uno nuovo, quello personale. La richiesta è quella di soluzioni che sappiano soddisfare esigenza ed esperienza di ognuno, grazie al connubio di design, antiche lavorazioni e innovazione. Dal 26 ottobre al 3 novembre, MoaCasa 2019 presenta così le novità e le tendenze del settore arredo con le proposte di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia. Per la 45a edizione della manifestazione organizzata da Moa società cooperativa, sono oltre 250 le aziende presenti nei tre padiglioni della Fiera di Roma con idee di alta qualità per tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte. Tanti anche gli appuntamenti e le iniziative dedicate ai visitatori, come l’area consulenza in cui il pubblico potrà confrontarsi con architetti, studi di progettazione e interior design e trovare soluzioni su misura per l’ambiente abitativo.

