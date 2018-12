Mistero sulla morte di Mattia

Mattia Mingarelli (Foto Facebook)

E’ giallo sulla morte di Mattia Mingarelli, il 30enne di Albavilla, in provincia di Como, scomparso il 7 dicembre scorso nei boschi della Valmalenco e ritrovato morto il pomeriggio della vigilia di Natale. Sono in corso le indagini della Procura di Sondrio per fare luce su quanto accaduto al giovane.

Il luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Mattia è a circa 1800 metri di quota, poco distante dal rifugio Barchi e dalla baita in uso alla famiglia del 30enne. Dopo la scomparsa del ragazzo erano subito scattate le ricerche, alle quali ha partecipato anche la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino. Ventiquattrore dopo era stato ritrovato vivo il suo cane.