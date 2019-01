Giallo rossonero via Twitter. In una foto di gruppo postata sull’account ufficiale del Milan, nel giorno della Supercoppa italiana a Gedda contro la Juventus, manca Gonzalo Higuain.

Sull’attaccante, da giorni, si rincorrono numerose voci di mercato; così, per qualche utente social, la sua assenza nello scatto potrebbe significare ‘in partenza’.

GATTUSO – Alla vigilia del match, ad una domanda sul ‘Pipita’, l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha risposto: “Higuain? Mi baso su come vive il gruppo, su come sta a contatto con lo staff. Ci sono tantissime voci. Si sta allenando bene con i compagni, è a disposizione. Vediamo se gioca o no. Vediamo cosa vuole fare e come sistemare questa questione”.

