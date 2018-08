Mistero Hamilton

(Fotogramma/Ipa)

Il pilota britannico Lewis Hamilton ha cancellato le sue attività programmate per oggi a Monza prima del Gran Premio d’Italia di Formula 1 per un “ineludibile impegno personale“. Senza fornire dettagli sui motivi, il team Mercedes ha riferito che il loro pilota non arriverà fino a stasera al circuito italiano. In questo modo, il campione del mondo non parteciperà alle attività ufficiali con i media. La squadra ha spiegato, tuttavia, che Hamilton sarà pronto a partecipare alle prime prove libere di domani.

Dopo 14 delle 21 gare della stagione, Hamilton guida il campionato con 17 punti di vantaggio sul tedesco Sebastian Vettel. Tuttavia, il pilota della Ferrari ha vinto lo scorso fine settimana in Belgio e punta a continuare a ridurre le distanze davanti ai suoi tifosi.