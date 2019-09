L’Italia a settembre 2019 si è svegliata omofoba (come dimenticare i sussulti al cinema per il bacio gay) ed anche razzista, dato che stasera sarà eletta la nuova Miss Italia e fra le partecipanti ce n’è anche una dalla pelle scura.

La ragazza in questione si chiama Sevmi Fernando ed è nata e cresciuta a Padova, ma i suoi genitori sono originari dello Sri Lanka e questo non è piaciuto ad alcuni utenti del web che l’hanno offesa e criticata.

Le parole – che Sevmi si è lasciata scivolare – hanno ferito sua mamma che è scoppiata a piangere:

“Sinceramente sono una persona molto positiva e non do retta ai pareri di persone esterne a me. Secondo me i pareri che contano sono quelli delle persone a cui vuoi bene e che ti vogliono bene. Ho avuto un ripensamento solo quando ho sentito mia mamma, appena ha saputo la notizia. Era davvero dispiaciuta, avrebbe preferito prendersi lei queste parole. È scoppiata a piangere, e mi è venuto il magone. Però ormai sono qua, non si torna indietro!”