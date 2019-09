Miss Italia questa sera eleggerà l’ottantesima vincitrice che rappresenterà la bellezza italiana per un intero anno ed il sito di SuperScommesse ha stilato le cinque Miss che – secondo gli scommettitori – hanno più possibilità di portarsi a casa la corona.

La favorita, stando ai bookmaker, è la venticinquenne Giada Pezzaioli, Miss Puglia, seguita alla seconda posizione da Carolina Stramare, Miss Lombardia. Per la terza, quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente Serena Petralia, Ilaria Petruccelli e Alessandra Boassi, della Sicilia, della Puglia e della Valle d’Aosta.

A decidere chi vincerà sarà il televoto, mentre un gruppo di ex Miss Italia decreterà la Miss tra le Miss, anche se questa assegnazione non avrà alcun influenza sulla consegna della fascia. Inoltre ci sarà, per la prima volta, anche il ripescaggio: una giuria costituita da conduttrici Rai dovrà ripescare una concorrente esclusa che si aggiungerà alla coppia della finale, per poi procedere con il televoto finale.

Nel cast delle 80 bellissime ci sono anche due gemelle omozigoti ed una ragazza padovana di origini cingalesi che è stata vittima di insulti razzisti sulla rete a causa del colore della pelle. Insomma, benvenuti nel clima d’odio dell’Italia del 2019.

Miss Italia, ecco il podio secondo gli scommettitori