Carlotta Maggiorana, il volto Mediaset neo eletta Miss Italia 2018, rischia la squalifica: la corona potrebbe andare a Fiorenza D’Antonio, seconda classificata.

Carlotta avrebbe infranto il regolamento: a scriverlo nero su bianco è stato il settimanale Oggi, che ha scoperto delle foto di nud0 della reginetta. Secondo quanto firmato nel regolamento, infatti, le aspiranti Miss Italia non devono «essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nud0, o in ogni caso sconvenienti».

Miss Italia rischia la corona

Le immagini di Carlotta Maggiorana a cui allude il settimanale riguarderebbero un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Oltre a questo, nel 2009, Carlotta ha posato per un calendario hot dopo aver vinto Miss Grand Prix. Anche queste foto sarebbero al vaglio della Mirigliani.

Nel mentre Fiorenza, la seconda classificata, si prende la sua rivincita specificando che il 62% del televoto era a suo favore.