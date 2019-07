Misano Adriatico, hotel in fiamme: la titolare in prognosi riservata, dieci intossicati

MISANO ADRIATICO (RIMINI), – È ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata, la donna portata da Misano Adriatico all’ospedale Bufalini di Cesena per le ustioni riportate nell’incendio dell’hotel Augustus. Si tratta della titolare dell’albergo, mentre sempre al Bufalini è stato portato un uomo, e la sua situazione è meno preoccupante. Un’altra persona è stata portata all’ospedale di Rimini e altri cinque sono in osservazione all’ospedale di Riccione.

E’ il bilancio del vasto incendio divampato intorno alle 10 all’hotel Augustus di via Sardegna a Misano Adriatico (Rimini).

La titolare è rimasta ustionata ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena; ferito anche il marito trasportato invece all’ospedale di Rimini.

Per spegnere le fiamme, che pare si siano scatenate da una lavatrice nel sottotetto dell’albergo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cattolica oltre a quattro mezzi da Rimini, più i carabinieri e polizia locale.

La struttura è stata evacuata e per gli ospiti si stanno cercando altre sistemazioni con la collaborazione dell’amministrazione comunale.





