Miriana Trevisan a processo

(Fotogramma)

Con l’accusa di diffamazione il gip di Roma ha rinviato a giudizio l’attrice Miriana Trevisan che poco meno di un anno lanciò accuse di molestie nel mondo dello spettacolo facendo il nome del produttore Massimiliano Caroletti. In particolare, Trevisan rilasciò un’intervista a un settimanale in cui riferì di aver respinto le avances del produttore nelle fasi di preparazione del film “Bastardi” del 2006.

In seguito al suo rifiuto, accusò l’attrice, venne molto ridimensionato il suo ruolo nel film con il taglio di molte scene. Proprio per queste accuse, Caroletti presentò una denuncia in Procura. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 12 marzo.