“Da oggi in poi, Mirabilia diventa un progetto non più solo italiano, fatto da 16 Camere di commercio, ma europeo. Siamo sicuramente arrivati all’obiettivo finale che era quello di coinvolgere tutta l’Europa. E da oggi in poi inizia, quindi, la vera sfida di europeizzare questo progetto. Non sarà una cosa facile, ma come abbiamo fatto in questi otto anni sicuramente arriveremo anche a quest’altro obiettivo, perché abbiamo grande entusiasmo, grande capacità di fare squadra, grande voglia di poter portare a casa il risultato, soprattutto nell’interesse dei nostri imprenditori: vogliamo coinvolgere l’Europa per dare ulteriori opportunità alle nostre aziende”. Ad annunciarlo Angelo Tortorelli, presidente di Mirabilia Network, l’associazione nazionale che promuove i luoghi riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, che per due giorni ha chiamato a raccolta a Matera 500 operatori del settore per la ‘VIII Borsa internazionale del turismo culturale‘ e la ‘IV Borsa Food & Drink‘.

