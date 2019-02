Ballo, recitazione e canto per esibirsi nel più grande parco divertimenti d’Italia. Questi i requisiti per il casting in programma il 16 febbraio alle 10.30 all’Area Dance di Milano (via Giovanni Battista Cassinis 33), in vista della stagione 2019 di Mirabilandia, che si preannuncia come una delle più importanti degli ultimi anni, anche in vista dell’apertura della nuova area Ducati World. Il parco ravennate ricerca venti talenti femminili e maschili con buone capacità canore e attoriali, in grado di interpretare ruoli diversi in stile musical. Nella scelta dei ballerini, invece, sono richieste una buona tecnica classica e moderna, oltre alla versatilità nei diversi stili di danza.

Fonte