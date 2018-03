Mio figlio ucciso dai bulli

Offerte in primo piano >> eBay <<

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sarebbe stato vittima di bullismo il ragazzo che qualche settimana fa si è tolto la vita gettandosi da un ponte ad Alpignano, nel torinese. A sostenerlo i familiari del giovane, la madre in particolare che ha presentato una denuncia ai carabinieri perché convinti che sarebbero state le prese in giro di alcuni bulli a spingere il 17enne al tragico gesto. I militari hanno acquisito il computer e il cellulare del giovane. Al momento, però, le verifiche effettuate non avrebbero dimostrato casi di bullismo quale causa del suicidio.