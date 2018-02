Mio figlio è un guerriero come Nadia

Elena Santerelli (Fotogramma)

Poche parole evidenziate in blu, accompagnate dalla foto di Nadia Toffa: “E’ proprio così Nadia…lo ripeto a tutti che mio figlio non è un malato, lui è un piccolo guerriero“. Elena Santarelli usa Instagram per condividere con i suoi follower il messaggio lanciato ieri sera dalla conduttrice de ‘Le Iene’, che ha confessato di aver avuto il cancro. “Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri – aveva detto Toffa -. Guerrieri. Chi combatte il cancro è un figo pazzesco”.

Parole di incoraggiamento e forza quelle di Toffa, che Santarelli ha voluto ribadire, facendo riferimento alla malattia che ha colpito suo figlio Giacomo. Qualche mese fa, la showgirl ha raccontato il dramma che sta vivendo con il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, dopo aver ricevuto “una diagnosi” relativa al figlio che “un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici”.