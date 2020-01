Da oltre quattro anni non può vedere sua figlia, portata via dalla compagna in Ucraina, e nessuno – nonostante una sentenza a lui favorevole – muove un dito per riportarla in Italia. E’ la denuncia di Angelo, un padre che vive in provincia di Novara e che dal luglio 2015 non ha mai smesso di lottare per far tornare a casa la sua piccola di 10 anni. “Mi manca e so che io manco a lei. La madre mi impedisce di vederla, di aiutarla, anche solo di avere un contatto telefonico con lei, ma io so che la mia bambina soffre lontano da me e io soffro nel non poterle dare tutto quello che merita: ha diritto ad avere accanto una mamma e un papà”, dice in un’intervista all’Adnkronos.

