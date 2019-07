“Sofia è stata allontanata dalla sua famiglia per ragioni che per quanto espresse sui documenti ufficiali sono assolutamente folli. Una storia che, se non viene provata la fondatezz a di questo provvedimento ha tutto l’aspetto del rapimento. Come per Bibbiano”. Lo dice all’Adnkronos Lucio Malan, senatore di Forza Italia ed autore della interrogazione presentata la settimana scorsa ai ministri della Salute, della Giustizia e delle Politiche Sociali su ‘Sofia’, nome immaginario della bambina bulgara strappata alla madre un anno fa e per cui sabato prossimo è stata indetta una manifestazione a Roma nei pressi del ministero di Giustizia da Rete sociale Aps, di cui Malan è presidente.

