“L’Autorità Garante non è stata coinvolta ma mai potrebbe esserlo. E’ una autorità terza, indipendente anche dal potere politico ed in questo caso dal potere esecutivo. Si interfaccia con gli esiti della squadra di giustizia ma non può farne parte. Mi stupisco che il ministro della Giustizia e il Garante del Lazio non abbiano fatto questa riflessione, sulla forza dell’autorità e l’autonomia”. Lo ha detto la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, durante l’audizione che si è svolta oggi a Palazzo San Macuto rispondendo ad una domanda sulla partecipazione del Garante regionale del Lazio, Jacopo Mazzetti, e sulla mancata partecipazione di quello Nazionale alla squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, istituita lo scorso 22 luglio dal ministro Alfonso Bonafede.

