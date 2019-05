Non solo diete, farmaci e bisturi: l’obesità si cura a partire dal cervello. Un nuovo studio su circa 50 pazienti, condotto a Milano, dimostra l’efficacia e la sicurezza della stimolazione magnetica transcranica profonda per il trattamento dei pazienti obesi. Dal lavoro dei ricercatori dell’Irccs Policlinico San Donato, guidati da Livio Luzi, responsabile dell’area di Endocrinologia e Malattie metaboliche dell’ospedale e ordinario di Endocrinologia presso l’università degli Studi di Milano, arriva “la conferma definitiva dell’efficacia e della sicurezza” della “tecnica non invasiva e non dolorosa in cui il paziente – ricordano gli esperti – indossa una sorta di casco leggero che applica dall’esterno una sollecitazione elettromagnetica a differenti regioni del cervello, corticali e subcorticali”.

